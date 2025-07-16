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16 июля, 22:30

Транспорт

Начался новый этап строительства трамвайной линии от Комсомольской до Чистых Прудов

Начался новый этап строительства трамвайной линии от Комсомольской до Чистых Прудов

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Начался новый этап строительства трамвайной ветки от Комсомольской до Чистых Прудов. К существующей сети присоединяют новую линию по проспекту Сахарова и улице Маши Порываевой. На время обустройства перекрестка трамвайное движение приостановлено между Красносельской и Белорусской, а также в районе Российского университета транспорта и станции метро "Новослободская".

Неэффективно используемые территории в 53 районах превратятся в современные городские кварталы. Решения реализуют в рамках программы комплексного развития территорий. Уже подготовили 68 проектов, что в два раза больше, чем в этот же период в прошлом году.

Оплату по биометрии запустят на всех турникетах столичного метро до конца года. Как сообщили в Дептрансе, сейчас этот способ доступен на 1 500 турникетов городского транспорта. Это не только метро, но и МЦК, Аэроэкспресс, станции МЦД и регулярные речные маршруты.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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