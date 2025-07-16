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16 июля, 22:30

Транспорт

Будущий городской вокзал Серп и Молот станет крупным транспортном хабом

Будущий городской вокзал Серп и Молот станет крупным транспортном хабом

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Будущий городской вокзал Серп и Молот станет крупным транспортном хабом. Здесь можно будет пересесть на второй и четвертый центральные диаметры, а также на Калининскую и Люблинско-Дмитровскую линии.

Ключевыми достоинствами нового московского городского вокзала станут удобные и быстрые пересадки на другие виды транспорта. Современная инфраструктура будет полностью адаптирована для нужд пассажиров с детьми, маломобильных граждан и пожилых людей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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