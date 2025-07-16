16 июля, 22:30Транспорт
Будущий городской вокзал Серп и Молот станет крупным транспортном хабом
Будущий городской вокзал Серп и Молот станет крупным транспортном хабом. Здесь можно будет пересесть на второй и четвертый центральные диаметры, а также на Калининскую и Люблинско-Дмитровскую линии.
Ключевыми достоинствами нового московского городского вокзала станут удобные и быстрые пересадки на другие виды транспорта. Современная инфраструктура будет полностью адаптирована для нужд пассажиров с детьми, маломобильных граждан и пожилых людей.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.