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16 июля, 11:30

Транспорт

Оплата по биометрии станет доступна на всех турникетах столичной подземки до конца года

Оплата по биометрии станет доступна на всех турникетах столичной подземки до конца года

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Оплата по биометрии станет доступна на всех турникетах московского метро. Как рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, до конца года к сервису подключат все платежное оборудование.

В частности, уже завершили работы на Солнцевской линии метро, где биометрия появилась на 138 проходах. Ранее этот способ оплаты проезда заработал на турникетах Троицкой, Бутовской, Некрасовской и Филевской линий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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