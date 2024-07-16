Москвичи рассказали, что думают о запрете самокатов

Агентство "Москва" опубликовало исследование портала по поиску работы, в котором жителей столицы спрашивали об их отношении к запрету самокатов. Так, 20% опрошенных заявили, что они против езды на самокатах только в центре города.

Еще 41% респондентов считают, что катание на них надо запретить по всей Москве, 26% заявили, что не видят смысла в запрете, 13% опрошенных затруднились ответить. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.