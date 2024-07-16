Дептранс рассказал о дорожной обстановке в столице 16 июля

По данным столичного департамента транспорта, 16 июля прогнозируется свободное движение на МСД, Кутузовском проспекте и проспекте Багратиона. Строительные работы продолжаются на внешней стороне 14-го километра и в обоих направлениях на участке с 29-го по 32-й километр МКАД.

Вечером затруднения движения возможны в центре столицы, на ТТК, МКАД, а также на вылетных магистралях в сторону области. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.