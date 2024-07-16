Движение транспорта в районе "Лужников" закроют 20 июля

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16 июля, 07:15

Транспорт

Здание Ленинградского вокзала закроют на реконструкцию с 11 августа

Здание Ленинградского вокзала закроют на реконструкцию с 11 августа

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Здание Ленинградского вокзала закроют на реконструкцию с 11 августа. Эта мера нужна для обновления вокзала и его интеграции в систему московского транспорта, пояснили в Дептрансе.

Отмечается, что поезда по-прежнему будут прибывать и отправляться по расписанию, однако схему движения пассажиров к вагонам и от них изменят. Кассы дальнего следования, камеры хранения и залы ожидания будут доступны в соседних Казанском и Ярославском вокзалах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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