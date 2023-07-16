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16 июля, 20:30

Транспорт

Москвичам рассказали о главных новостях воскресенья

Москвичам рассказали о главных новостях воскресенья

За полгода в Москве выявили 47 тыс машин, припаркованных на газонах и зеленых территориях

Новости часа: ВСУ ударили по складу шахты с аммоналом и тротилом у пригорода Луганска

На Крымском мосту сократилось количество автомобилей до 900

В Москве зону платной парковки будут обозначать синей разметкой

"Деньги 24": в России почти закончились места для стоянки яхт

Новости часа: РЭБ подавила БПЛА над море в Севастополе

На Крымском мосту увеличилось число автомобилей до 1,2 тыс

В Москве будут по-новому обозначать зону платной парковки

На Серпуховско-Тимирязевской линии метро отправился "почтовый" поезд

Зону платной парковки в Москве начали обозначать синим цветом. Новый вид разметки должен помогать водителям быстрее ориентироваться, даже если знак парковки остался позади, а нужно срочно оставить машину.

В 34 районах Москвы сейчас реализуется больше 40 проектов комплексного развития территорий, сообщил Сергей Собянин. Город преобразует заброшенные участки, на которых уже давно нет значимых объектов. Вместо этого инвесторы и городские операторы возводят более 5 миллионов квадратных метров жилья, почти 3 миллиона квадратных метров общественно-деловых зданий и свыше 2 миллионов метров современных производств.

Этим вечером Украину покинуло последнее судно в рамках зерновой сделки. Турецкий сухогруз вышел из порта Одессы, а конечный пункт его маршрута находится в Нидерландах. И уже завтра истекает срок действия черноморской зерновой инициативы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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