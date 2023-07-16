Москвичам рассказали о главных новостях воскресенья

Зону платной парковки в Москве начали обозначать синим цветом. Новый вид разметки должен помогать водителям быстрее ориентироваться, даже если знак парковки остался позади, а нужно срочно оставить машину.

В 34 районах Москвы сейчас реализуется больше 40 проектов комплексного развития территорий, сообщил Сергей Собянин. Город преобразует заброшенные участки, на которых уже давно нет значимых объектов. Вместо этого инвесторы и городские операторы возводят более 5 миллионов квадратных метров жилья, почти 3 миллиона квадратных метров общественно-деловых зданий и свыше 2 миллионов метров современных производств.

Этим вечером Украину покинуло последнее судно в рамках зерновой сделки. Турецкий сухогруз вышел из порта Одессы, а конечный пункт его маршрута находится в Нидерландах. И уже завтра истекает срок действия черноморской зерновой инициативы.

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