На Серпуховско-Тимирязевской линии метро отправился "почтовый" поезд

На Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена отправился в первый рейс тематический "почтовый" поезд. Это совместный проект Дептранса Москвы и "Почты России".

В составе модели "Ока" восемь вагонов. Внутри каждого располагается почтовая летопись в инфографике.

Открылось событие выступлением сводного хора "Почты России", Московского музыкального театра "Геликон-опера" и Московского метрополитена.

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