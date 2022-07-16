Движение ограничили в районе стадиона "Лужники"

В "Лужниках" сегодня празднуют завершение ралли "Шелковый путь". Там собрались тысячи любителей автогонок по бездорожью. В связи с этим в районе стадиона и дворца спорта до 23:00 часов ограничено движение и парковочное пространство.

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