Движение затруднено на Рязанском проспекте из-за ДТП

Движение в сторону центра на Рязанском проспекте затруднено из-за аварии с двумя автомобилями. ДТП произошло в районе дома 67/2, машины заняли крайние правый и левый ряды.

В настоящее время на месте работают оперативные службы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

