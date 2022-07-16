Павильон во французском стиле открыли на станции метро "Киевская"

Входной павильон во французском стиле открыли после реставрации на станции метро "Киевская". Находится он на площади Киевского Вокзала – выход № 3 – и является точной копией французского оригинала.

Помимо Москвы, подобные павильоны в разные годы появились в Чикаго, Монреале, Лиссабоне и Мехико. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

