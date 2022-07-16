Движение затруднено на съезде на ТТК в районе улицы Сайкина из-за аварии. ДТП произошло еще полчаса назад, однако на месте до сих пор работает патруль ЦОДД.

Водителям рекомендуется объезжать данный участок дороги. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

