Кабмин упростил регистрацию импортных автомобилей

Кабмин упростил регистрацию автомобилей, которые ввозят из-за границы. Постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Теперь не нужно устанавливать систему вызова экстренных служб "ЭРА-ГЛОНАСС". Раньше это оборудование было обязательным условием для ввоза и постановки автомобиля на учет в ГИБДД. Однако из-за санкций у российских производителей возникли перебои с комплектующими.

