Грузовики из Европы превращаются в автомобили класса люкс. Цены выросли в несколько раз из-за логистики. Вместе с фурами дорожают и сами перевозки.

Сбавить тарифы поможет недорогая альтернатива. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

