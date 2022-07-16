Москвичам рассказали, как бороться с любителями ездить по обочине. Пока одни водители теряют часы в заторах, другие пытаются проехать по краю дороги.

А когда автомобилисты не пускают их обратно в ряд, они возмущаются. В ход идут огнестрельное оружие и газовые баллончики. Как бороться с теми, кого неудержимо тянет объехать затор – в сюжете телеканала Москва 24.

