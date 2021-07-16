Между станциями "Спортивная" и "Тропарево" с 17 июля временно перестанут ходить поезда

С 17 июля перестанут ходить поезда между станциями "Спортивная" и "Тропарево". Движения не будет до 8 августа.

Как эти ограничения повлияют на трафик, и какие альтернативные маршруты предлагают пассажирам? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.