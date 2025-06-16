В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 16 июня

Наиболее плотное движение в Москве в настоящий момент фиксируется на Волоколамском шоссе в сторону центра, на пересечении шоссе Энтузиастов и Свободного проспекта, а также на Каширском шоссе в районе улицы Борисовские Пруды и на внутренней стороне ТТК от Велозаводской улицы до Тульской эстакады, сообщила главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

Общая интенсивность трафика составляет 3 балла.

Днем возможны локальные затруднения на внешней стороне ТТК в районе Лужнецкой эстакады, на МКАД у Варшавского шоссе, а также в пределах Садового кольца. В вечерний разъезд осложнения прогнозируются на радиальных трассах при выезде из города из-за дорожных работ и возможных аварий.

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