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16 июня, 07:15

Транспорт

Air Arabia возобновит полеты между ОАЭ и Россией с 16 июня

Air Arabia возобновит полеты между ОАЭ и Россией с 16 июня

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Авиакомпания Air Arabia намерена вернуться к полетам между ОАЭ и Россией на предстоящей неделе. Первые рейсы планируют выполнить уже 16 июня. В приоритете – пассажиры, чьи перелеты были отменены в предыдущие дни.

Тем временем президент США Дональд Трамп выразил надежду на возможное прекращение боевых действий между Израилем и Ираном. Он допустил, что договоренность будет достигнута не сразу, однако шансы на сделку остаются высокими.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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