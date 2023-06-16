Участок между станциями "Чеховская" и "Серпуховская" закроют 17 и 18 июня

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Транспорт

Новое семейство автомобилей на базе Lada Granta получит название Iskra

Новое семейство автомобилей на базе Lada Granta получит название Iskra

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"АвтоВАЗ" поменяет линейку автомобилей Granta на Iskra. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме сообщил президент компании Максим Соколов.

По его словам, в 2024 году концерн начнет выпуск нового семейства автомобилей. В него войдут седан, универсал и универсал в версии Кросс. Модели в данный момент проходят заводские тесты.

Известно, что стоить машины будут от одного миллиона рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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