08:30Транспорт
Новое семейство автомобилей на базе Lada Granta получит название Iskra
"АвтоВАЗ" поменяет линейку автомобилей Granta на Iskra. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме сообщил президент компании Максим Соколов.
По его словам, в 2024 году концерн начнет выпуск нового семейства автомобилей. В него войдут седан, универсал и универсал в версии Кросс. Модели в данный момент проходят заводские тесты.
Известно, что стоить машины будут от одного миллиона рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.