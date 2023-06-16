Расписание поездов изменится на Савеловском и Белорусском направлениях 17–19 июня

С 17 по 19 июня на Савеловском и Белорусском направлениях изменится расписание поездов. Это необходимо в связи с подготовкой к запуску МЦД-4, который намечен на сентябрь 2023 года, сообщил Дептранс.

Так, на центральном участке между Савеловским и Белорусским вокзалом интервалы движения увеличат до 30–40 минут. Кроме того, на этом направлении есть и другие изменения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.