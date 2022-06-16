Бочкарев: Бирюлевскую линию интегрируют в систему метро за счет создания трех пересадок

Бирюлевскую линию интегрируют в систему метро Москвы за счет трех пересадок. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, первый участок длиной в пять километров со станциями "ЗИЛ", "Остров Мечты" и "Кленовый бульвар" введут в транспортный каркас города. Будут соединения с двумя радиальными линиями – действующей Замоскворецкой и перспективной Троицкой, а также Большой кольцевой линией.

Всего на Бирюлевской линии будет 10 станций. Первый участок – от "ЗИЛа" до "Кленового бульвара" – утвердили, два других сейчас разрабатываются. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.