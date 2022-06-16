Ограничения на полеты в аэропорты юга и центра РФ продлили до 24 июня

Режим ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлили до 24 июня. Сообщение опубликовала Росавиация. Речь идет об авиагаванях в центральной и южной частях страны. Временно нельзя улететь в Анапу, Белгород, Геленджик, Симферополь.

РЖД назначила дополнительные поезда, чтобы довезти туристов до курортов. Также пассажирам предлагают пользоваться транспортными хабами, например, аэропортами Москвы, Сочи, Ставрополя, Минеральных Вод и Волгограда.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.