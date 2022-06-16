В РФ могут ужесточить требования к выдаче водительских прав

В России могут ужесточить требования к выдаче водительских прав. Для автобусов или микроавтобусов понадобится стаж управления легковым или грузовым автомобилем от одного года. В данный момент категорию D могут получить кандидаты без опыта вождения.

Кроме того, в стране хотят изменить правила езды для иностранцев. Они смогут пользоваться национальными правами только полгода. После чего нужно будет получать удостоверение российского образца. Новые правила могут вступить в силу уже осенью 2023 года.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.