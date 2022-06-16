Аксенов анонсировал запуск поезда между Крымом и Херсонской и Запорожской областями

Крым снова свяжут с Херсонской и Запорожской областями железной дорогой. Глава полуострова Сергей Аксенов сообщил, что пассажирский поезд планируют запустить с 1 июля, но пока в тестовом режиме. Железнодорожное сообщение между Крымом и Украиной было прекращено в 2014 году.

Также по словам Аксенова, в Крыму расширят пропускной пункт на границе с Херсонской областью. К 1 июля время ожидания должно сократиться до четырех часов вместо суток. Уже сейчас родители с детьми до трех лет, беременные и инвалиды проходят досмотр без очереди. Быстрее пропускают и машины со скоропортящейся продукцией.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.