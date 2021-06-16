Эксперт рассказал про автомобили Путина и Байдена

Ведущий "Вечерней передачи" на радио Москва FM Максим Ракитин рассказал, на каких автомобилях приехали на саммит в Женеве Владимир Путин и Джо Байден.

"Автомобили президентов – это не про высокие технологии, это про безопасность. И автомобиль Байдена носит название "Бист", зверь, говорят, что он весит 9 тонн, полностью бронированный, бронированные даже выключатели ближнего света", – сказал Ракитин.

Максим Ракитин также добавил, что основа автомобиля российского президента стоит порядка 100 миллионов рублей.