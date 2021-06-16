Пассажиропоток в городском транспорте столицы снизился в первый день нерабочей недели

Число пассажиров общественного транспорта Москвы в первый день нерабочей недели сократилось на 11–12%. Таким образом, 15 июня москвичи совершили примерно на 1 миллион 600 тысяч поездок меньше, чем в обычный будний день.

При этом транспорт работает с прежней интенсивностью, чтобы пассажирам было легче соблюдать социальную дистанцию. В столичном Дептрансе призвали надевать во время поездки маски и перчатки. Там отметили, что за последние две недели пассажиры стали на 13% чаще использовать санитайзеры.

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