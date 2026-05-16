В Москве масштабным фестивалем официально открыли мотосезон

16 мая в столице официально стартовал новый мотосезон. В честь этого на Воробьевых горах прошел 14-й Московский мотофестиваль. Мероприятие посвятили Году единства народов России.

Участников ждала насыщенная программа. В выставочной зоне были представлены кастомные мотоциклы от российских тюнинг-ателье, а также мотоэкипировка. Мотохудожники продемонстрировали свое мастерство в росписи шлемов. Отдельную программу с играми и мастер-классами подготовили для детей. Развлекательная часть фестиваля состояла из различных конкурсов для любителей мотоциклов, выступлений знаменитых рок-групп и кавер-исполнителей.

Главным событием праздника стал грандиозный мотопробег. Байкеры во главе с представителями более 30 мотоклубов единой колонной проехали по Садовому кольцу.

В мир кожи и рычащих моторов окунулась ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.