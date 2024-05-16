Авиашаттлы запустят между Москвой и Петербургом

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16 мая, 11:15

Транспорт

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Авиарейсы из Москвы в Петербург будут летать каждые 15–30 минут. Между городами планируют запустить шаттлы, которые должны появиться с 1 июня 2024 года.

Известно, что пассажиры смогут бесплатно поменять рейс в течение 12 часов до или после своего билета. То есть, если человек оказался в аэропорту раньше или опоздал, то он сможет улететь на ближайшем рейсе.

Когда можно будет купить билеты по этой программе? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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