Участок между станциями "Савеловская" и "Боровицкая" закроют 20 и 21 мая

Центральные станции Серпуховско-Тимирязевской линии метро закроют на ремонт 20 и 21 мая. Временно не будет работать участок между "Савеловской" и "Боровицкой". Поскольку большинство станций – пересадочные, прекращение прохождения поездов будет проходить исключительно в выходные дни и период сниженного пассажиропотока.

Cколько продлятся ограничения? Какие работы планируют провести строители? И какие еще станции отремонтируют в ближайшее время? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.