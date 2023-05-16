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17:30

Транспорт

Участок между станциями "Савеловская" и "Боровицкая" закроют 20 и 21 мая

Участок между станциями "Савеловская" и "Боровицкая" закроют 20 и 21 мая

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Участок между станциями метро "Савеловская" и "Боровицкая" закроют 20 и 21 мая

Станции Серпуховско-Тимирязевской линии метро отремонтируют в столице

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Участок Серпуховско-Тимирязевской линии метро отремонтируют в столице

Центральные станции Серпуховско-Тимирязевской линии метро закроют на ремонт 20 и 21 мая. Временно не будет работать участок между "Савеловской" и "Боровицкой". Поскольку большинство станций – пересадочные, прекращение прохождения поездов будет проходить исключительно в выходные дни и период сниженного пассажиропотока.

Cколько продлятся ограничения? Какие работы планируют провести строители? И какие еще станции отремонтируют в ближайшее время? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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