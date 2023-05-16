Новости часа: авиакомпания Georgian Airways получила разрешение на полеты в Россию

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Грузинский перевозчик Georgian Airways получил разрешение на полеты в РФ с 20 мая. Об этом сообщили власти страны.

20 мер вошли в единый стандарт региональной поддержки бойцов СВО и их семей. Об этом рассказал глава рабочей группы по вопросам СВО Андрей Турчак.

Продажи туров из России в Турцию растут после снижения цен. Об этом заявили в РСТ.