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Общество

Новости часа: авиакомпания Georgian Airways получила разрешение на полеты в Россию

Новости часа: авиакомпания Georgian Airways получила разрешение на полеты в Россию

Билет "Кошелек" карты "Тройка" заработал на Павелецком направлении МЖД

Грузинская авиакомпания Georgian Airways получила разрешение на полеты в РФ с 20 мая

Участок между станциями метро "Савеловская" и "Боровицкая" закроют 20 и 21 мая

Станции Серпуховско-Тимирязевской линии метро отремонтируют в столице

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Грузинский перевозчик Georgian Airways получил разрешение на полеты в РФ с 20 мая. Об этом сообщили власти страны.

20 мер вошли в единый стандарт региональной поддержки бойцов СВО и их семей. Об этом рассказал глава рабочей группы по вопросам СВО Андрей Турчак.

Продажи туров из России в Турцию растут после снижения цен. Об этом заявили в РСТ.

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