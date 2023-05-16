Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 мая, 13:27

Транспорт

Парад поездов в честь дня рождения столичного метро состоялся на станции "Сокольники"

Парад поездов в честь дня рождения столичного метро состоялся на станции "Сокольники"

Билет "Кошелек" карты "Тройка" заработал на Павелецком направлении МЖД

Грузинская авиакомпания Georgian Airways получила разрешение на полеты в РФ с 20 мая

Участок между станциями метро "Савеловская" и "Боровицкая" закроют 20 и 21 мая

Станции Серпуховско-Тимирязевской линии метро отремонтируют в столице

Проверку оплаты проезда пассажирами провели в транспорте у метро "Саларьево"

Участок Серпуховско-Тимирязевской линии метро отремонтируют в столице

"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 130 километров

"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 6 баллов

"Утро": в ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 6 баллов

На станции "Сокольники" Большой кольцевой линии состоялся парад поездов в честь дня рождения Московского метрополитена. Церемонию запуска парада поездов открыл заместитель директора корпоративного университета транспортного комплекса города Москвы Павел Сухарников.

Он отметил, что столичное метро, это, в первую очередь, его сотрудники, так как в метрополитене работает около 69 тысяч человек.

По словам Сухарникова, столичное метро остается в мировых лидерах по показателям интенсивности, количеству пассажиров и лояльности к ним, а также по темпу обновления составов и строительству.

После на церемонии открытия выступил академический хор метрополитена.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика