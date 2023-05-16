Парад поездов в честь дня рождения столичного метро состоялся на станции "Сокольники"

На станции "Сокольники" Большой кольцевой линии состоялся парад поездов в честь дня рождения Московского метрополитена. Церемонию запуска парада поездов открыл заместитель директора корпоративного университета транспортного комплекса города Москвы Павел Сухарников.

Он отметил, что столичное метро, это, в первую очередь, его сотрудники, так как в метрополитене работает около 69 тысяч человек.

По словам Сухарникова, столичное метро остается в мировых лидерах по показателям интенсивности, количеству пассажиров и лояльности к ним, а также по темпу обновления составов и строительству.

После на церемонии открытия выступил академический хор метрополитена.

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