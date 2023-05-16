Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07:30

Транспорт

Центральный участок Серпуховско-Тимирязевской линии метро отремонтируют в Москве

Центральный участок Серпуховско-Тимирязевской линии метро отремонтируют в Москве

В "Турпомощи" прокомментировали задержку рейсов из Антальи в РФ

Россиянам рассказали о ценах на авиарейсы до Грузии

Авиакомпания "Азимут" открыла продажи билетов в Грузию

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру понедельника

Новости часа: российский истребитель Су-27 сопроводил самолеты стран НАТО над Балтикой

Максим Ликсутов поздравил сотрудников Московского метрополитена с 88-летием метро

Новости часа: один из снарядов ВСУ попал во двор школы в Донецке

Грузия получила заявки на рейсы от российских авиакомпаний

Ликсутов назвал профессии машиниста и диспетчера самыми востребованными в метро

На центральном участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро планируют большой ремонт. Речь идет о станциях "Менделеевская", "Чеховская" и "Цветной бульвар". Работы пройдут с 20 мая по 9 июня.

Участок между "Савеловской" и "Боровицкой" закроют в выходные, 20–21 и 27–28 мая. Также с 20 мая по 9 июня закроют входы и выходы с "Чеховской" и "Цветного бульвара". Сами станции продолжат работать. Перейти на них можно будет с соседних "Тверской", "Пушкинской" и "Трубной" станций.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортметровидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика