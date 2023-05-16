Центральный участок Серпуховско-Тимирязевской линии метро отремонтируют в Москве

На центральном участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро планируют большой ремонт. Речь идет о станциях "Менделеевская", "Чеховская" и "Цветной бульвар". Работы пройдут с 20 мая по 9 июня.

Участок между "Савеловской" и "Боровицкой" закроют в выходные, 20–21 и 27–28 мая. Также с 20 мая по 9 июня закроют входы и выходы с "Чеховской" и "Цветного бульвара". Сами станции продолжат работать. Перейти на них можно будет с соседних "Тверской", "Пушкинской" и "Трубной" станций.

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