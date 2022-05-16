Спецпроект "Добрый автобус" возобновил работу в Москве

В столице возобновил работу спецпроект "Добрый автобус", предназначенный для участников программы "Московское долголетие". В понедельник, 16 мая, на маршрут вышли первые три автобуса, сообщил заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения Владимир Филиппов.

Он отметил, что количество автобусов будет увеличиваться каждую неделю. По его словам, проект позволит горожанам старшего возраста посещать культурные, производственные, общественно значимые места Москвы и области. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.