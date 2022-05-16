Производство автомобилей под брендом "Москвич" могут запустить в 2022 году – Минпромторг

Производство автомобилей под брендом "Москвич" могут начать в столице уже в этом году, заявили в Минпромторге. Завод Renault на Волгоградском проспекте перешел в собственность властей Москвы. Мэрия решила возродить на его базе легендарный бренд "Москвич".

Также стало известно, что директором завода назначен Дмитрий Пронин, до этого он работал в руководящих должностях в Транспортом комплексе столицы 10 лет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.