Российские авиакомпании отменили рейсы в Анапу, Геленджик и Симферополь

Некоторые российские авиакомпании уже отменяют летние рейсы в Анапу, Геленджик, Симферополь, хотя официально ограничение на полеты продлили только до 19 мая.

О том, что делать, если путевки уже на руках и все оплачено, – в эфире телеканала Москва 24.