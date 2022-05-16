Посвященные велофестивалям проездные появились в кассах столичного метро

Транспортные карты, посвященные велофестивалям, теперь можно купить в московском метро. Об этом сообщает официальный портал мэра.

Тематические билеты выпустили специально к Московскому весеннему велофестивалю, который пройдет 21 мая. Продают их как в кассах, так и в автоматах. Тираж – 400 тысяч экземпляров.

Велофестивали в городе возобновляют после двухлетнего ковидного перерыва. Москвичей приглашают принять участие в масштабном празднике. Всего их в городе запланировано четыре: весенний, осенний, зимний, а также ночной. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.