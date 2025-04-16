Столичных автолюбителей призвали "переобуть" машины

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16 апреля, 12:15

Транспорт

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Столичный Дептранс рекомендует московским водителям переходить на летнюю резину. В городе установилась теплая погода, поэтому в таких условиях зимние шины сильнее размягчаются и быстрее изнашиваются.

Кроме того, резина по сезону позволит избежать аварий, подчеркнули в ведомстве. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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