16 апреля, 12:15Транспорт
Столичных автолюбителей призвали "переобуть" машины
Столичный Дептранс рекомендует московским водителям переходить на летнюю резину. В городе установилась теплая погода, поэтому в таких условиях зимние шины сильнее размягчаются и быстрее изнашиваются.
Кроме того, резина по сезону позволит избежать аварий, подчеркнули в ведомстве. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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