Посвященный кибербезопасности поезд запустят в столичном метро

В московском метро появится тематический поезд, посвященный теме кибербезопасности. 16 апреля состоится торжественный запуск состава, и в ближайшее время пассажиры смогут посмотреть на оформление вагонов вживую.

Новый поезд будет курсировать по Сокольнической линии. Информацию и рекомендации, которые пассажиры могут прочитать в вагонах, подготовили вместе со специалистами министерства цифрового развития. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.