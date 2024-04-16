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16 апреля, 13:45

Транспорт

Посвященный кибербезопасности поезд запустят в столичном метро

Посвященный кибербезопасности поезд запустят в столичном метро

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В московском метро появится тематический поезд, посвященный теме кибербезопасности. 16 апреля состоится торжественный запуск состава, и в ближайшее время пассажиры смогут посмотреть на оформление вагонов вживую.

Новый поезд будет курсировать по Сокольнической линии. Информацию и рекомендации, которые пассажиры могут прочитать в вагонах, подготовили вместе со специалистами министерства цифрового развития. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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