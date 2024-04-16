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16 апреля, 12:00

Транспорт

Дополнительные остановки появятся у пригородных поездов Мосузла 28 апреля и 5 мая

Дополнительные остановки появятся у пригородных поездов Мосузла 28 апреля и 5 мая

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Более чем у 40 московских пригородных поездов появятся дополнительные остановки, сообщили в пресс-службе столичной железной дороги. Платформы расположены рядом с храмами и кладбищами, которые будут открыты для массовых посещений в православные праздники.

Изменения внесут в расписание утренних и дневных поездов в Вербное воскресенье, 28 апреля, а также на Пасху, 5 мая. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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