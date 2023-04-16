Движение паромов на Керченской переправе временно прекратилось из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщает региональный МЧС.

Скорость ветра там достигает 20 метров в секунду. Водителям, которые планировали поездки через паромную переправу, рекомендовали отслеживать оперативную обстановку в Керченском проливе. При необходимости можно воспользоваться сухопутным маршрутом через новые регионы.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.