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11:45

Транспорт

Движение паромов на Керченской переправе временно прекратилось

Движение паромов на Керченской переправе временно прекратилось

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Движение паромов на Керченской переправе временно прекратилось из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщает региональный МЧС.

Скорость ветра там достигает 20 метров в секунду. Водителям, которые планировали поездки через паромную переправу, рекомендовали отслеживать оперативную обстановку в Керченском проливе. При необходимости можно воспользоваться сухопутным маршрутом через новые регионы.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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