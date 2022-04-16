Бесплатные маршруты до кладбищ организуют в Москве 17 апреля

В Вербное воскресенье, 17 апреля, до наиболее крупных кладбищ в Москве организуют 38 бесплатных экспрессных маршрутов. Об этом рассказал первый заместитель гендиректора ГУП "Мосгортранс" Борис Ткачук.

По его словам, будет задействовано более 600 автобусов. В субботу, 16 апреля, также ожидается наплыв посетителей кладбищ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

