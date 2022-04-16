В Москве частично ограничат движение ради автобусов на кладбища

17 апреля и в ближайшие пару недель в Москве временно перекроют движение на некоторых улицах. Это связано с курсированием бесплатных автобусов до кладбищ в дни православных праздников.

Впереди Вербное Воскресенье и Пасха. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.