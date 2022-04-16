В Москве частично перекроют движение в связи с религиозными праздниками

С 16 апреля в Москве временно перекроют движение на некоторых улицах Москвы. Это связано с курсированием бесплатных автобусов до кладбищ в дни православных праздников.

Впереди Вербное Воскресенье и Пасха. Где конкретно ограничат проезд? И как город готовится к празднику? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.