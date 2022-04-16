Москвичам рассказали о самом старом трамвае в столице

На северо-востоке Москвы проходит парад трамваев. Восемь ретросоставов проедут по улицам города. Самому старому вагону – больше ста лет.

Водитель трамвая Николай Дубовой заявил, что состав может разгоняться максимум до 40 километров в час. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.