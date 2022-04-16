В 2023 году на севере Москвы откроют три станции метро

В 2023 году на севере Москвы откроется сразу три станции метро. Это "Селигерская", "Физтех" и "Яхромская".

Они строятся на Люблинско-Дмитровской линии. Благодаря этим станциям, дорога на работу станет ближе для полумиллионам москвичей и жителей области. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.