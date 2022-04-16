Москвичам рассказали о параде трамваев

16 апреля в Москве пройдет парад трамваев. Дождь не помешал провести его репетицию, поэтому мероприятие, не смотря на ожидаемую непогоду, пока не отменили.

Старт в 11:20. Маршрут пройдет от депо имени Баумана и до Останкинского пруда. По улицам проедут 8 вагонов разных эпох, самому старому из них 114 лет. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.