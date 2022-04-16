На станции метро "Комсомольская" станет свободнее на 50 тысяч пассажиров в сутки. Все благодаря новой трамвайной линии, которая будет проходить вдоль проспекта Академика Сахарова. Она соединит крупнейший хаб на Площади трех вокзалов с Бульварным кольцом.

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