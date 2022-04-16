Реконструкция путей началась в электродепо "Красная Пресня" кольцевой линии метро. По проекту, там заменят рельсы, 50 стрелочных переводов и модернизируют уличное освещение. Работы не повлияют на график движения поездов. Работы должны завершиться к 2024 году.

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