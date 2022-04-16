На этих выходных, по прогнозам синоптиков, на дорогах появится гололедица. Однако уже в понедельник в Москве обещают резкое улучшение погоды. Автомобилистов призывают подумать о покупке летней резины.

Ранее крупные зарубежные бренды приостановили поставки шин в Россию. Остались ли на рынке качественные и бюджетные варианты – в сюжете телеканала Москва 24.