В выходные на МЦД-2, Рижском и Курском направлениях изменится расписание поездов. С 11 утра и до 16 часов воскресенья увеличатся интервалы на участке Курская – Стрешнево. Часть поездов проедет по укороченным маршрутам от и до станций Тушинская, Стрешнево, Красный Балтиец и Курская. С Рижской поезда в обе стороны отправляются с платформы на Подольск. Первый путь там закроют из-за строительства станции Марьина Роща. Пассажирам советуют узнавать график движения поездов заранее.

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